افتتاح معرض أهلا رمضان في حي العامرية بالإسكندرية.. السكر بـ27 جنيها

افتتح السيد موسى رئيس حي العامرية أول، نائبًا عن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض أهلًا رمضان المُقام بالعامرية بمشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والعديد من تجار الجملة والماركت بحضور حسن داود مدير إدارة تموين العامرية وإبراهيم مرسال رئيس الرقابة.

السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وبحسب بيان تموين الإسكندرية اليوم، فإن معرض أهلا رمضان، يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم.

كيلو السكر بـ27 جنيهًا

ويتضمن عرض السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان 2024 من اللحوم الطازجة والسكر الذي بلغ سعر الكيلو منه 27 جنيها إضافة إلى الأرز والزيوت والمكرونات والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة والدواجن والبلح والتمور.

وتفقد «موسى» السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وكذلك الأسعار المخفضة التي يقدمها العارضون من خلال هذا المعرض، وتصل تخفيضات بعض السلع إلى 30%، وهو ما يخدم قطاعا كبيرا غرب المدينة الساحلية.