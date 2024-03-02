طريقة سريعة للحماية من جرائم الابتزاز.. 6 خطوات يجب اتباعها

لا تنتهي جرائم الإبتزاز الإلكتروني التي بسببها يقبل الكثيرون على إيذاء أنفسهم، وبشكل خاص الفتيات، لكن بعد تدخل الذكاء الاصطناعي في ذلك النوع من الجرائم يقل الخوف من انتشار الصور والفيديوهات على المنصات، لأنه بسهولة يحذف المحتوى المزيف، كما يجب معرفة كيف يتعامل الضحية مع المبتز، ويحمي نفسه بـ 6 خطوات التالية وفق تصريحات، الخبير التقني أحمد طارق لـ«الوطن».

أسرع 6 طرق للحماية من جرائم الإبتزاز

وقبل أن يؤذي ضحية جرائم الإبتزاز نفسه ويدخل في الاكتئاب أو الإقبال على الانتحار، ينصح المهندس أحمد طارق، الخبير التكنولوجي باتباع الخطوات التالية:

- التقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت.

- تجاهل المبتز وعدم التجاوب معه في دفع الأموال التي يطلبها.

- يجب أن يبلغ الضحية المقربين منه بوجود مبتز يهدده بالصور والفيديوهات.

- التأكد من أن هذه الصور والفيديوهات المزيفة يهدد بها المبتز ضحيته لن تنشر على نطاق واسع أو المنصات، لأن الذكاء الاصطناعي دخل في دور البحث عن المقاطع والصور والفيديوهات المزيفة ويقحذفها فورًا، ويجب التأكيد على العودة لإبلاغ مباحث الإنترنت.

- كل منصة على السوشيال ميديا لها بوابة خاصة تتوصل بها للمبتز والقبض عليه فورا.

- توجد مواقع بالذكاء الاصطناعي تستطيع بسهولة كشف الصور إذا كانت مزيفة، في حال كانت الصور مسروقة من الضحية وتم التلاعب بها.

- قم بإيقاف جميع الاتصالات على الفور: «يقفل الضحية صفحته على السوشيال ميديا لفترة لحد ما يتم الوصول للمبتز، والأهم سواء كان ولد أو بنت لازم يهدوا وميخافوش».

انواع الإبتزاز

يمكن أن تتخذ جرائم الابتزاز أشكالًا مختلفة، بما في ذلك الابتزاز التقليدي، والابتزاز الإلكتروني، والابتزاز التجاري؛ ويستهدف كل نموذج ضحايا مختلفين كما يستخدم أساليب مختلفة ومبتكرة للإيقاع بالضحية.