محافظ القاهرة: 2600 منفذ للسلع ومتابعة مستمرة للأسعار

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، على القيام بجولات علي مدار الأسبوع بصورة مستمرة لمتابعة الأسعار في الأسواق والمنافذ بجميع الأحياء لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في جهات حماية المستهلك ومباحث التموين .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة مع وزير التنمية المحلية لمتابعة جهود المحافظة فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة فى عدد من المناطق بالعاصمة والتعاون مع المواطنين بتلك المناطق وتذليل كافة المعوقات والاستجابة لطلباتهم بما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية

منافذ السلع

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك فى كافة أحياء القاهرة بالاضافة إلى 74 منفذ لمبادرة محافظة القاهرة "المواطن أولًا" تقدم السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين لافتاً إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق .

كما تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد عبدالعال الموقف التنفيذى لمشروعات الربع الأخير من الخطة الاستثمارية بأحياء المحافظة المختلفة للعام المالى الجاري 2023 -2024 بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين وتحقيق رضاهم وبصفة خاصة في مشروعات الطرق والرصف والكهرباء، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الأحياء وتحسين أداء الخدمات للمواطن ، حيث شدد اللواء هشام آمنة على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في التوقيتات الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ . وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى متابعته الأسبوعية لمعدلات تنفيذ المشروعات المستهدف تنفيذها فى الخطة الاستثمارية وكذا جولات نواب المحافظ الاربعة فى جميع المناطق بما يساهم فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين والرصف .

وثمن اللواء خالد عبدالعال جهود وزير التنمية المحلية والدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة في العديد من الملفات الخدمية وعلي رأسها منظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة .

توجيهاته لرؤساء الاحياء في أعمال المرحلة الثانية للموجة الـ22

أكد اللواء خالد عبدالعال،محافظ القاهرة، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الاحياء في أعمال المرحلة الثانية للموجة ال22 بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية ، مؤكداً على أن المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.