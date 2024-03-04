أسعار السلع الأساسية والخضروات في منافذ «زراعة الدقهلية»

شهدت منافذ الزراعة بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، إذ يستعدون لحلول شهر رمضان الكريم، من خلال الاستفادة بتخفيضات الأسعار على مختلف السلع ومنها الخضروات والسلع الأساسية مثل الجبن والبيض.

أسعار السلع في منافذ الزراعة بالدقهلية

وجاءت أسعار السلع الغذائية في منافذ الزراعة بمحافظة الدقهلية، كالآتي:

- الجبن 30 جنيها

- البيض 135 جنيها

- المربى 32 جنيها

- المكرونة 32 جنيها

وأشار المهندس محمد مصطفى رئيس جمعية منتجي البطاطس لـ«الوطن»، إلى أنّ الهدف من المنافذ بالنسبة للبطاطس والخضروات، هو توفير السلع من الأرض إلى المستهلك بشكل مباشر، وهو ما يعتبر أرخص سعر يحصل عليه المواطن في السلع المختلفة.

أسعار الخضروات في منافذ الزراعة بالدقهلية

- البطاطس بـ8 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا في الأسواق

- الجزر بـ2.5 بدلًا من 5 جنيهات في الأسواق

وتستعد المنافذ من أجل توفير البسلة والبصل للمواطنين في المنافذ الخاصة بالزراعة بمحافظة الدقهلية، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والحد من احتكار التجار وارتفاع الأسعار.