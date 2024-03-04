«العمل» تشارك في حفل الغرفة الألمانية لتكريم خريجي المدارس التكنولوجية

شاركت وزارة العمل، في فعاليات حفل توزيع جوائز المتفوقين من خريجي المدارس الفنية والتكنولوجية التطبيقية، والذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بملف التعليم الفني والتدريب المهني.

المسؤولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص

وأكد وزير العمل حسن شحاتة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، أهمية التركيز على المسؤولية المجتمعية والتعاون مع القطاع الخاص في دعم منظومة التعليم الفني، وإثقال الشباب بالمهارات المطلوبة لمجابهة متطلبات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأضاف، أن سياسة تنمية مهارات الشباب، وتجهيزهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، هي العنوان الأبرز للدولة المصرية، وتلك السياسات هي التي تتحق الآن من خلال هذا التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة ،وشركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج.

استعداد شباب مصر لسوق العمل

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن حرص وزارة العمل على المشاركة في حفل تكريم شركاء العمل مع الغرفة الألمانية، لخريجين جدد بالمدارس الفنية والتكنولوجية، يعكس تحقيق الهدف الأسمى لهذا التعاون المُشترك والتأكيد على جاهزية استعداد شباب مصر لاقتحام سوق العمل، مشددا على أن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص يُجسد الدور المهم للقطاع الخاص ومسؤوليته مع الحكومة.