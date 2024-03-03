وزارة العمل تعلن وظائف خالية في 10 محافظات.. 2674 فرصة متاحة

تعمل وزارة العمل على توفير وظائف في مختلف المجالات، للشباب وذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع، لذا تصدر نشرة توظيف شهرية، إحداهم في بداية الشهر والثانية في منتصف الشهر.

وتلقت وزارة العمل طلبات من 32 شركة قطاع خاص متوفر بها 2674 وظيفة في 10 محافظات، في تخصصات مختلفة، ومنها لذوي القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

التخصصات المطلوبة للوظائف

وتتنوع تخصصات وظائف وزارة العمل لتشمل الآتي: مشرف فريق، وسكرتارية، وعضو فريق، ومساعد مدير مطعم، ومشرف مطعم، ومهندسين جودة وأوتوميشن وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين، وشؤون عاملين، ومهندس زراعي، ومندوب تسويق وبيع، وأمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

بالإضافة إلى التخصصات التالية: موظف استقبال، وأخصائيين تمويل، ومسؤول تعيينات، ومندوبي مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوي الهمم

وتشمل نشرة التوظيف مجموعة من الوظائف برواتب مجزية لذوي الهمم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.

أماكن العمل بالوظائف

وتصدر نشرة التوظيف الدورية كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتتوافر فرص العمل في 10 محافظات، وهي: القاهرة والجيزة والغربية والفيوم والقليوبية ودمياط وسوهاج وأسيوط وبورسعيد والبحر الأحمر.

كيفية التقديم على وظائف وزارة العمل

ويمكن التقديم على وظائف وزارة العمل خلال شهر مارس 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة أو الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

وتقوم الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، وتنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.