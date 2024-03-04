4 حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة.. اعرفها

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على 4 حالات يجوز فيها وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا للنص الوارد في المادة 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

حالات وقف الدعم النقدي

ووفقًا لمشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أي منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

- التسول.

- الاتجار بالبشر.

- تعريض الطفل للخطر.

- ختان الإناث.

- الزواج المبكر.

- التحرش.

- التعدي على الأراضي الزراعية.

حالة رفض الأسر المستفيدة للعمل

4- في حالة رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل؛ فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، 3 مرات دون عذر مقبول.

وتثبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوي الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.