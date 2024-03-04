دعم 475 أسرة من الأولى بالرعاية في بني سويف بمواد غذائية وبطاطين وملابس

أعلنت جمعية الأورمان، دعم عدد 475 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية القضابي بمركز الفشن فى محافظة بني سويف، وذلك من خلال توزيع عدد 50 كرتونة مواد غذائية، وعدد 150 بطانية، وعدد 100 لحاف، وعدد 500 قطعة ملابس جديدة .

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

وأشارت جمعية الأورمان خلال بيان صحفي، اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة بني سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

تضامن بني سويف: معايير ثابية لإختيار الحالات المستحقة

واكدت الدكتورة انجى حسن، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى في بني سويف، ان توزيع الكراتين والألحفة يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها وان الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم وذلك إسهامًا منها في توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.

إدخال الفرحة في القلوب في شهر رمضان

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع الكراتين والألحفة والبطاطين جاء لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن ادخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة بني سويف، حيث جرى التوزيع بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.