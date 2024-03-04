كرة القدم بين فئة الشباب، من أكثر الاهتمامات التي يحرصوا عليها وعلى متابعتها، وربما يخترعوا عدة حيل من أجل الهروب من المدرسة وربما المذاكرة من أجل لعب الكرة مع أقرانهم في الشوارع، أو حضور مباراة كرة قدم، وهو ما فعله الشاب علي أشرف الذي ذهب لمشاهدة مباراة الزمالك والداخلية بعدما أخبر والدته أنه ذاهبا لحضور الدرس، لتشاهده والدته بالصدفة ضمن مجموعة صور لمشجعي نادي الزمالك أثناء مباراة كرة القدم.

أم تشاهد ابنها في مباراة الزمالك بالصدفة: حلو الدرس اللي كنت فيه أوي

احتفظت والدة الشاب بصور حضوره المبارايات، وقامت بنشر الصور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت عليها «حلو أوي الدرس اللي أنت كنت فيه بالنجاح إن شاء الله»، ليلقى منشور هند صادق والدة مشجع الزمالك، العديد من التعليقات التي اتسمت بالمزاح والطابع الكوميدي من قبل مشجعي القلعة البيضاء.

تعليقات ساخرة بعد مشاهدة أم نجلها في مدرجات مباراة الزمالك بالصدفة

ولم تمر دقائق حتى انتشر منشور والدة المشجع الزمالكاوي بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وكتب أحد المتابعين: «ماتش الزمالك أحلى من مليون درس»، ورد آخر: «حضرتك زمالكوية ف عيدهاله»، بينما كتبت متابعة أخرى: «الراجل ماكذبش هو بيدرس ف مدرسة الفن والهندسة وكان عنده درس رياضة».