من هي مؤلفة إعلان الزمالك الجديد «أهم صفقة»؟.. مشجعة مهووسة بالأبيض

إعلان جديد، أبطاله نجوم الزمالك في كل الألعاب الجماعية، لفت الأنظار بقوة خلال الساعات الماضية، إذ جاء كدعاية لإحدى العلامات التجارية من منتجات البسكوت، وحمل شعاره «أهم صفقة».

ظهور عبدالله السعيد في إعلان الزمالك الجديد

الإعلان شهد الظهور الأول لصفقة الزمالك الجديدة عبد الله السعيد، في أول إعلان له بالقميص الأبيض، رفقة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، فضلا عن نجوم كرة اليد والطائرة والسلة، أحمد الأحمر ورضا هيكل وعمر هشام.

من هي مؤلفة إعلان الزمالك الجديد؟

دينا نجم مؤلفة إعلان الزمالك الجديد، أبدت سعادتها بخروجه إلى النور، إذ وصفته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، بأنه «غالي على قلبها»، معلقة: «كتبت إعلانات كتير، بس الإعلان ده غالي على قلبي، اتبسطت بكتابته، وفي كواليس تصويره وكل حاجة، شكرا لكل واحد شارك في هذا العمل».

ونستعرض معلومات عن دينا نجم مؤلفة إعلان الزمالك الجديد، بحسب حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

- مؤلفة إعلانات ومسلسلات مصرية.

- مشجعة متعصبة لنادي الزمالك.

- تظهر في عديد من الصور مع نجوم الكرة، أبرزهم: محمد صلاح ومحمد النني وشيكابالا.

- تهتم في أعمالها بتنمية الوعي، ودعم القضايا الإنسانية المختلفة.

- كشفت عن عملها كوكيلة لاعبين في وقتٍ سابق.

- وصفت عملها في مجال الرياضة والتأليف بأنه جاء «بأعجوبة».

- عملت في مجال صناعة المحتوى وتنظيم الأحداث الرياضية.

ولاقى إعلان الزمالك الجديد، نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية، بعد إطلاقه على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.