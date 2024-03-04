«الاتحاد»: توجيهات الرئيس بالإفراج عن البضائع ستخفض أسعار السلع

ثمّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، التوجيهات الرئاسية التي كشف عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن سرعة الإفراج الفوري عن البضائع بالمواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، ما يُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وقال صقر في بيان له اليوم، إنّ انعكاسات توافر السيولة الدولارية بدأت في الظهور، ومن المفترض أن يكون لذلك انعكاس على الأسعار وحركة الأسواق، مشيرًا إلى ضرورة متابعة الحكومة جيدًا لتوافر السلع وبسعر عادل، خاصة مع توافرها في الأسواق.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنّ التدفقات الاستثمارية مكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، ما يسهم في مرونة حركة الأسواق وانخفاض الأسعار، التي أخذت منحنى صعودي الفترة الأخيرة، بفعل عدم توافرها من ناحية، واحتكار وجشع التجار من ناحية أخرى.

ونوه المستشار رضا صقر بأنّه من الضروري أن تكون هناك استجابة فورية من جانب الأسواق بعد توافر السلع، وأن تطرح على المواطنين أسعارًا عادلة، مشيرًا إلى دور الأجهزة الرقابية في المتابعة المستمرة لحركة السوق والبيع والشراء.