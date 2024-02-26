أستاذ اقتصاد: يجب توجيه السيولة الدولارية بشكل منظم لتنعكس على المواطن

قالت الدكتور خلود حسام أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر بأسيوط، إننا نحتاج إلى «وزارة اقتصاد» لإدارة الملف الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه يجب إدارة العملية الاقتصادية بشكل صحيح وتوجيه السيولة الدولارية بشكل منظم لينعكس ذلك على المواطن، متابعة: نحتاج سياسة حكيمة.

استقرار في الأسواق

وأشارت، إلى أن الدولة تحاول العمل على استقرار السوق، مطالبة بضرورة ربط الجنيه المصري بـ«سلة عملات» والذهب لأنه أمر في غاية الأهمية، مطالبة بأنه يجب سعي الدولة المصرية لإحداث استقرار في الأسواق، مطالبة الاهتمام بكافة القطاعات وتعزيز القدرة التنافسية.

إدارة الاقتصاد

وأكدت ضرورة إدارة الاقتصاد هي الشيء الأهم الذي نحتاج له، خاصة مع توافر الإمكانات والرغبة، مختتمة: «السوق المستقر يحتاج لحسن إدراة وهذا يتحقق من خلال وزارة اقتصاد».