جامعيون يشيدون بمبادرة «الوطن» لدعم ذوي الهمم: نقطة فاصلة في تاريخ الإعلام المصري

أشاد عدد من الخبراء الجامعيين بمبادرة جريدة الوطن، حيث أطلقت خدمة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة مسلسلات رمضان بلغة الإشارة، في إطار استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، مؤكدين أنّ الخطوة إيجابية واستثنائية وفريدة، ونقطة فاصلة في تاريخ الإعلام المصري.

مبادرة جريدة الوطن

وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة، إنّ مبادرة «الوطن» محفزة لذوي الهمم، وخطوة إيجابية لإثراء الوعي والمعرفة والثقافة تسهم في إدراكهم لمجريات الأمور ومتابعة الواقع والأحداث المحيطة بهم.

وناشد كمال في تصريحات لـ«الوطن»، جميع المنصات والمواقع والمؤسسات التوسع في المبادرات والأفكار التي يكون لها أثر إيجابي على الحياة المجتمعية للمواطنين.

ومن جهته، أكد الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ التربية في جامعة حلوان، أنّه يجب على الجميع الاقتداء بالقيادة السياسية في دعمها واهتمامها الكبير بذوي الاعاقة، مشيدا بتجرية «الوطن»، فيما يتعلق بخدمة ذوي الهمم من الصم والبكم، والتي تتمثل في ترجمة مسلسلات الموسم الرمضاني.

وأكد لـ«الوطن»، أنّ التوسع في المبادرات من الخطوات الإيجابية التي تؤكد أنّ لهذه الفئات حق على المجتمع والمؤسسات في الاهتمام بها وتوفير سبل الراحة والترفيه لها.