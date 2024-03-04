ورطة داخل ليفربول.. هل يتسبب كلوب في رحيل محمد صلاح؟

لا تزال صدمة إعلان الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الرحيل عن قلعة «آنفيلد» بنهاية الموسم الجاري، تُلقي بظلالها داخل «الريدز»، ويبدو أن أثرها سيمتد لأبعد من خسارة المدرب الذي كتب اسمه بأحرف من ذهب في قيادة الفريق للعديد من الإنجازات، خلال السنوات الماضية.

«يستعد ليفربول لخسارة أكثر من يورجن كلوب هذا الصيف»، تحت هذا العنوان، ألقت صحيفة «teamtalk» الضوء على تبعات قرار المدرب الألماني على ليفربول في الموسم الجديد؛ إذ أن قراره سيضع الريدز في ورطة كبرى حال رحيله.

قرار كلوب يقرب محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

التقرير أكد أن هناك 3 لاعبين سيلحقون بـ«كلوب» خارج قلعة أنفيلد، موضحا: «يعيش فريق ميرسيسايد الآن الأشهر الثلاثة الأخيرة في عهد المدرب الألماني بآنفيلد، بعد إعلانه المفاجئ بأن هذا الموسم سيكون الأخير له في ليفربول، وهو ما يخشى الكثيرون، أن يترك فجوة يكاد يكون من المستحيل سدها».

وشدد على أن «محمد صلاح سيبتعد عن أنفيلد»، في أعقاب رحيل كلوب، بجانب الثنائي فيرجيل فان ديك وأليسون بيكر.

ويعد محمد صلاح هدفا رئيسيا لأندية الدوري السعودي، وفي مقدمتها اتحاد جدة، الذي يسعى لاستقطاب اللاعب وانضمامه لكتيبة نجوم العالم، الذين انضموا مؤخرا لأندية سعودية، بعد تعثر المفاوضات معه في الموسم الماضي، إلا أن قرار كلوب قد يكون حاسما في رحيل محمد صلاح بعد 7 سنوات قضاها داخل قلعة «آنفيلد».