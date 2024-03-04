أبرز توصيات مؤتمر «هندسة طنطا» الدولي الأول للمعمار والتخطيط

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، توصيات المؤتمر الدولي الأول لقسمي الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني بكلية الهندسة بعنوان «تكنولوجيا العمارة والعمران نحو بناء مصر الحديثة»، المنعقد من 2 حتى 4 مارس الجاري بمدينة الغردقة.

مشروع الهوية البصرية بالغردقة

وتضمنت التوصيات مقترحا بتصميم وتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، مشيرا إلى استعداد جامعة طنطا للتعاون الفعال مع محافظة البحر الأحمر في ذلك، وإنشاء حاضنات تكنولوجية بكليات الهندسة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة.

تداول البحث العلمي

كما تضمنت التوصيات إنشاء مركز إقليمي بجامعة طنطا لتدويل البحث العلمي في الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم العمراني، وتحقيق الارتباط بين الموارد المحلية والمواد الحديثة وصناعات البناء والتشييد في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، علاوةً على التحول نحو التعليم المعماري الذكي من خلال توجيه اللوائح الدراسية والأبحاث العلمية نحو البرمجيات الحديثة التي تعتمد على تكوين قواعد بيانات متكاملة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتكليف مركز البحوث والاستشارات الهندسية بإعداد دورات تدريبية لطلاب وخريجي برامج العمارة والتخطيط والتصميم العمراني على أحدث البرمجيات والتكنولوجيات في مجالات التخطيط والتصميم والتنفيذ، ونشر الوعي بين طلاب وخريجي كليات الهندسة في كيفية التصدي لآثار التغير المناخي من خلال ورش العمل والندوات والمؤتمرات.