«النيابة الإدارية» تعقد ندوة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي

عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهِمَم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ندوة حول «الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر».

واستضاف مركز التدريب القضائي، الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، ومستشار جامعة كامبريدج البريطانية، ونائب رئيس المركز الدولي للاعتماد الرقمي بفرنسا، وعضو مجلس إدارة مركز البحوث والدراسات بأكاديمية السادات.

آثار الثورة الصناعية الرابعة على عمل الهيئات

تناولت الندوة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الحضور، آثار الثورة الصناعية الرابعة على عمل الهيئات والمؤسسات، ودور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مكافحة الفساد، واختتمت بمناقشة مفتوحة للإجابة على استفسارات الحضور.