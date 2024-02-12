متحدث «النيابة الإدارية»: تعطيل الموظف للاستثمار إحدى صور الفساد

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن منذ تولي المستشار حافظ عباس رئاسة هيئة النيابة الإدارية، كان لديه رؤية شاملة من خلال إنشاء وحدة «قضايا الاستثمار»، وشغلها الشاغل تلقي شكاوى المستثمرين وبلاغات من الجهات الرقابية، ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيما يتعلق بقضايا الاستثمار.

بيئة صحية قضائية وتشريعية تكون جاذبة للاستثمار

وأوضح «سمير»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن المناخ الجاذب للاستثمار، وجود بيئة صحية قضائية وتشريعية تدعم مناخ الاستثمار، منوهًا بأن هذه الوحدة نجحت في حل أكثر من واقعة ومشاكل كانت تواجه الشركات والمستثمرين وتتجنب الروتين الطبيعي في حل المشكلات.

وأشار إلى أن تعطيل الاستثمار أو تقديم الخدمة في غير الموعد المحدد لها، إحدى صور الفساد، موضحًا أن حال اكتشاف وحدة قضايا الاستثمار أن هناك موظف كان سببًا ومخالفة يتم مباشرة الإجراءات القضائية.