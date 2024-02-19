محافظ شمال سيناء يزور مقر النيابة الإدارية بالعريش

زار الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، مقر النيابة الإدارية في العريش، حيث كان في استقباله المستشار محمد عبد الحميد، رئيس النيابة الإدارية، وذلك في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، واللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش.

دور النيابة الإدارية في مواجهة الفساد

وثمن المحافظ الدور الكبير الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في شمال سيناء، في منع ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة بشمال سيناء وتحقيق قيم العدل وسيادة القانون، مؤكدا توفير الدعم الكامل من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء مهامها وتحقيق العدالة، لافتًا إلى تجهيز المحافظة للمكان وتوفير الاستراحات الخاصة بالمستشارين وتأثيثها وتزويدها بوسائل وسبل الراحة.

عودة النيابة الإدارية إلى العريش

ووجه المحافظ الشكر لوزير العدل على عودة النيابة الإدارية إلى مدينة العريش بعد استقرار الأمور في شمال سيناء بفضل جهود الدولة، وتخفيف مشقة السفر عن كاهل المواطنين والموظفين.

سرعة إنجاز المهام بعد عودة النيابة

بدوره وجه المستشار محمد عبد الحميد رئيس النيابة الإدارية، الشكر لمحافظ شمال سيناء لزيارته لمقر النيابة العريش وتهنئة المستشارين بعودة مقر النيابة إلى العريش، مؤكدًا أن وجود النيابة في العريش يعد إنجازا كبيرا، وذلك للقيام بمهامها على أكمل وجه.