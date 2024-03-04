رئيس «الشيوخ» يهنئ المصريين بشهر رمضان والصوم الكبير ويوم الشهيد 

هنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المصريين، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، وقرب حلول شهر رمضان.

وقال موجها كلمته للنواب: «تحتفل مصر في التاسع من شهر مارس من كل عام، بذكرى يوم من أعظم الأيام خلودا في تاريخ مصر، وهو يوم الشهيد، ذلك اليوم الذي يعيد للذاكرة تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، ويضع أمام الأجيال الجديدة تضحيات وبطولات الشهداء من أبناء الوطن، ليستلهموا منها روح الفداء، ويتعلموا معنى العطاء للوطن، رحم الله شهداء الوطن، وحفظ مصر من كل مكروه وسوء».

وأضاف: «تهل علينا بعد أيام قليلة، نسمات شهـر رمضان المبـــــارك، شهر الرحمة والمغفرة، شهر القرآن، والعمل الصالح. وبمناسبة قرب هذه الأيام العطرة».

وتابع: «تتزامن بداية الصوم الكبير في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هذا العام مع بداية شهر رمضان، في مشهد روحاني، ينعم فيه الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه ببركات الصيام، وفي هذا المقام ندعو المولى جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة، وعلى مصرنا الغالية، بالخير والنماء والرخاء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيس».