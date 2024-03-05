حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأشخاص الذين يستحقون المعاش عن الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولكن هل يحق للزوجة الثانية الحصول على معاش من زوجها؟

تقسيم المعاش على الأولاد والزوجتين

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في حالة وفاة الزوج يتم تقسيم المعاش على أولاده وزوجته، ويكون النصف للأبناء، والنصف الآخر للزوجتين.

توزيع المعاش

وحسب الجدول الخاص بتوزيع المعاشات على المُستحقين، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، يتم توزيع المعاش في حالة التعدد على الأرملة بالنصف والأولاد النصف الآخر.

ويكون نصيب الأرمل أو الأرملة من المعاش النصف، ويوزع بالتساوي في حالة التعدد، وإذا كان المؤمن عليه لديه أولاد يكون لهم النصف.

ولكن يُشترط حتى تستحق الزوجة الثانية للمعاش عن الزوج المُتوفّى، المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو الخاص، أن يكون عقد الزواج موثق وثابت بموجب حكم قضائي.