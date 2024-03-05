مؤلفة كامل العدد: دينا الشربيني التزمت بتصوير مشاهدها رغم ظروف وفاة والديها

أشادت الكاتبة رنا أبو الريش مؤلفة مسلسل كامل العدد باحترافية الفنانة دينا الشربيني بطلة المسلسل في عملها، إذ كانت تهتم بعملها في ظل الظروف العائلية الصعبة التي مرت بها سواء في الموسم الأول أو في الموسم الثاني المقرر مشاركته في موسم الدراما الرمضانية 2024.

وقالت رنا أبو الريش في تصريحات لـ «الوطن»: إنَّ تزامن تصوير الجزء الأول من مسلسل كامل العدد مع الأزمة الصحية التي مرت بها والدة دينا الشربيني في الفترة التي سبقت وفاتها، «عندما عملت مع دينا الشربيني ورأيت شغفها والتزامها الشديد تجاه فنها انبهرت بها للغاية».

برومو مسلسل كامل العدد +1 في رمضان 2024

رنا أبو الريش: دينا الشربيني مرت بأوقات صعبة خلال تصوير المسلسل

وأضافت أنه «في العام الماضي كانت دينا الشربيني مقيمة مع والدتها في المستشفى، وتحضر كل يوم لتصوير مشاهد مليئة بالابتسام والفرح والرقص وتؤديها على أحسن وجه، وفي الموسم الجديد بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها قبل بدء التصوير بوفاة والدها ووالدتها إلا أنها مازالت ملتزمة ومهتمة بالعمل لأقصى حد».

وتابعت: «أوجه التحية لـ دينا، لأنها خاضت تحدى من خلال المسلسل بتقديم شخصية أم لأبناء كبار هو تحدى ترفض نجمات أكبر منها في العمر وأمهات بالفعل في الحقيقية خوضه، ودينا قريبة من الأولاد بالرغم أنها لم تمارس مشاعر الأمومة في حياتها الحقيقية إلا أنها لديها أمومة واحتواء كبير للأطفال في المسلسل من قلبها».