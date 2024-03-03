تفاصيل الجولة الميدانية لمتابعة محطة القطار السريع في المنيا

تعد محطة القطار الكهربائي السريع في المنيا، مشروع قومي عملاق يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي بالمحافظة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تُسهم المحطة في ربط المنيا ببقية أنحاء مصر، ما يُسهل حركة السفر والتجارة.

وأجرى المهندس هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية لمحطة القطار الكهربائي السريع بالظهير الصحراوي في المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم.

ثاني محطات الخط الثاني للقطار السريع

تقع محطة المنيا على الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، وهي ثاني محطات هذا الخط بعد محطة 6 أكتوبر، وتخدم المحطة شبكة القطار السريع فقط، ولا تشمل القطارات الإقليمية.

تنفيذ المحطة وفقًا للمعايير العالمية

ويتم تنفيذ محطة المنيا وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل، وتُنفذ المحطة بأيادٍ مصرية خالصة، ما يدل على كفاءة وقدرات المهندسين المصريين.

وقال مسئول في محافظة المنيا لـ«الوطن»: تم اختيار موقع محطة المنيا بعناية فائقة، حيث تقع بالقرب من الطرق الرئيسية، ما يسهل الوصول إليها من جميع أنحاء المحافظة، كما تُسهم المحطة في ربط مناطق الإنتاج الزراعي في محافظة المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع من 3 خطوط، بإجمالي أطوال 2000 كيلومتر، وتم تخصيص 1400 كيلومتر من هذه الشبكة لخدمة الصعيد، ما يُسهم في تنمية هذه المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.