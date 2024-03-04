أشرف زكي يشيد بخدمة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف»: خطوة عظيمة

أشاد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالخدمة الجديدة التي أطلقتها جريدة الوطن لدعم أبطال «قادرون باختلاف»، حيث توفر لهم فرصة الاستمتاع بمسلسلات رمضان، من خلال ترجمة ملخصات الأعمال الدرامية بلغة الإشارة، وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أشرف زكي يشيد بدعم مباردة الوطن

وحرص أشرف زكي على دعم مباردة «الوطن»، قائلا إنّها الأولى من نوعها على مستوى المواقع الإلكترونية في مصر، وصفا إياها بأنّها«خطوة عظيمة من الجريدة ونشكرها ونقدر مجهودها».

وقال أشرف زكي، إنّ الخطوة تعكس اهتمام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذوي الهمم، خاصة أنّها جاءت في توقيت مهم للغاية، تزامنا مع النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف.

قادورن باختلاف لها دور كبير في المتجمع

وأشار إلى أنّ أبطال قادرون باختلاف لهم دور كبير في المتجمع، حيث يمتلكون قدرات خاصة، ويستطعون تحقيق الكثير من الإنجازات، ولهم تأثير واضح في كل مجالات الحياة، ما يتوجب على المجتمع الاهتمام بالجانب الترفيهي لهم، وإدماجهم في كوكبة الأحداث الدرامية.