قطع التيار الكهربائي عن المنصورة الجديدة للصيانة الدورية اليوم

أعلنت شركة الكهرباء بالدقهلية فصل التيار الكهربائي عن مدينة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، للقيام ببعض أعمال الصيانة الدورية.

قطع الكهرباء في المنصورة الجديدة اليوم

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيكون لمدة ساعة واحدة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك من الساعة 3:30 وحتى 4:30 مساء، بسبب قيام الشركة ببعض أعمال الصيانة.

قطع الكهرباء في حي غرب المنصورة

وفي سياق متصل، أعلن حي غرب المنصورة فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة بنطاق حي غرب، إذ يجري فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الصناعية أجا، الجمعة المقبل، من الساعة 6 صباحا حتى 8 صباحا.

وأشار حي غرب المنصورة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي تشمل منطقة سندوب بالكامل.