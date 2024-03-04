«الجيل»: توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع تبشر بانفراجة في الأسعار

أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أهمية التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري، عن البضائع بمُختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية؛ لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن تلك التوجيهات سوف تحدث انفراجة في الأسواق وانخفاض مؤشر الأسعار.

انخفاض أسعار السلع

ونوه «قاسم»، في بيان، إلى أنّ الرئيس السيسي حريصًا على تهيئة العوامل المساعدة على توافر السلع في الأسواق بنسبة جيدة؛ لتلبية احتياجات المستهلكين التي من المتوقع تزايدها مع دخول شهر رمضان، وهو ما كان يتطلب تحرك عاجل بالإفراج عن البضائع بالمواني بما يسهم في توازن الأسعار، وانخفاضها على المدى القصير.

وأشار أميتن تنظيم حزب الجيل، إلى أن ذلك يجب أن يتواكب معه تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل احتكار التجار للسلع والمغالاة، لافتًا إلى أن دور الأجهزة الرقابية يجب أن يظهر في هذا التوقيت الدقيق، من أجل استقرار الأسواق في ظل توافر المنتجات وقرار الحكومة بالإفراج الفوري عن البضائع.

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية

ولفت «قاسم» إلى هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، والذي كان من المفترض أن تهبط معه الأسعار، لكن التجار لم يلتزموا بذلك، وهنا يجب أن تفعل الأجهزة أدواتها الرقابية، ومتابعة حركة الأسواق، وفقًا لقوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.