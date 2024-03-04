جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين.. اعرف ترتيب المواد

اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، للشعبتين العلمية والأدبية، والمقرر أن تبدأ يوم السبت 10 يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق 22 يونيو المقبل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبتين

- يوم الإثنين 10 يونيو 2024: بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والاحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية .

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024 : مادة الكيمياء والجغرافيا .

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024 : مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024 التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية .

- يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.