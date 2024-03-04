جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة 2024.. اعرف موعد البدء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة، موضحة أن الامتحانات تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 يونيو المقبل، وتعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» جدول امتحانات الثانوية العامة لشعبة علمي رياضة.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الفيزياء يوم السبت 29 يونيو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الكيمياء يوم 6 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» يوم 10 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات البحتة «تفاضل وتكامل» يوم 13 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا» يوم 17 يوليو 2024.

- يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» يوم 20 يوليو 2024.