تنسيق المرحله الثالثة 2023 بالدرجات علمي رياضة.. اعرفها الآن

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي رياضة للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول و الثاني ومن امتحانات الثانوية العامة 2023 والذين سجلوا رغبات المرحلة وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تنسيق المرحله الثالثة 2023 بالدرجات علمي رياضة

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يمكن للطلاب الدخول عبر لينك موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/ للاطلاع على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بالدرجات علمي رياضة والحدود الدنيا للكليات والمعاهد المختلفة بمختلف المحافظات ومعرفة نتيجة الترشح للكليات المختلفة، والتي جرى توزيعهم عليها إلكترونيا وفقا للأعداد المقررة للكليات المختلفة.

التوزيع العادل للطلاب على الكليات والمعاهد

وفي السياق ذاته أكد السيد عطا المُشرف العام على التنسيق، أن تنسيق المرحلة الثالثة استغرق فترة عمل مكثفة خلال الفترة الماضية نظرا لإجراء عملية التوزيع العادل للطلاب على الكليات والمعاهد المختلفة وفقا للأعداد المقررة لها والحدود الدنيا التي توقفت عليها تلك المرحلة للكليات.

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات بعدم الانسياق خلف مروجي الإعلانات الوهمية للكيانات التعليمية المختلفة.