البابا تواضروس ناعيا الأنبا بيسنتي: عاش 53 سنة مكرسا حياته للكنيسة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال صلاة جنازة الأنبا بيسنتي، أسقف حلوان والمعصرة الراحل، إننا نودع الأنبا بيسنتي بعد صراع طويل مع المرض، ونحن نعلم أن حياة الإنسان تدور بين الصحة والمرض والحياة والموت.

البابا تواضروس: في أيام الصحة يتمتع الإنسان بعطية الله

وأوضح البابا تواضروس أن في أيام الصحة يتمتع الإنسان بعطية الله التي يستطيع من خلالها الخدمة والدراسة، متابعا أن الله يسمح في بعض الفترات أن يرسل المرض ليعرف الإنسان نعمة الصحة وليعرف أنه ضعيف والمرض يسحق الذات.

وأشار البابا تواضروس إلى أن الأنبا بيسنتي تعب كثيرا، فقد ظل 53 سنة مكرسا حياته وذاته للكنيسة وخدم في مواقع كثيرة في الكنيسة منها عُيِّنَ أمينًا لدير الأنبا بيشوي سنة 1973، في نفس العام انتدبه البابا شنودة الثالث للإشراف على كنيسة السيدة العذراء بجاردن سيتي، وعمل مشرفا روحيا على الكلية الإكليريكية في عام 1975.

وفي يوم 12 يوليو 1975 رقي قمصًا بيد البابا شنودة الثالث وذكل في دير البراموس، عينه البابا شنودة سكرتيرًا خاصًا له في عام 1980، وبعدها بست سنوات رسَّمه البابا شنودة أسقفا، عام 1986، ثم بعد ذلك رسَّمه أسقفا على إيبارشية حلوان والمعصرة 1988.

الصوم الكبير

وأضاف خدم الأنبا بيسنتي إيبارشية حلوان بكل أمانة وإخلاص، ونحن نودعه وهو يستريح عند الله، وخدم في كل كنائس الإيبارشية، نودعه ونحن نأمل في هذا الأسبوع المقدس الذي فيه اجتماعات المجمع المقدس وبداية الصوم الكبير، وعمل الميرون المقدس.

واختتم باسم المجمع المقدس نعزي هذه الإيبارشية المباركة وكل شعبها في وفاة أسقفها المحبوب وأسرته المباركة.