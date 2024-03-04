«الستات مايعرفوش يكدبوا» يكشف باقة الأعمال الدرامية المعروضة بقنوات CBC في رمضان

استعرض برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، باقة الأعمال الدرامية المتنوعة الخاصة بقنواتها التلفزيونية CBC العامة وCBC دراما في شهر رمضان 2024.

باقة الأعمال الدرامية المتنوعة الخاصة بقنوات CBC في رمضان 2024

حيث قالت الإعلامية منى عبدالغني، إنّ من المسلسلات المُذاعة، التي ستلقى ضجة كبيرة، مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وبطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي، وايضا مسلسل مسار إجباري، الذي تدور أحداثة حول طالب جامعي يعمل ميكانيكي، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وبطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة ومي الغيطي وجوري بكر.

مسلسل مليحة فلسطيني الأحداث

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، أنّه من باقة المسلسلات المتميزة ايضا، مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وبطولة غادة عبدالرازق ومحمد علاء ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، بالإضافة إلى مسلسل مليحة التي تدور أحداثه حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في مدينة السلوم غرب مصر وبعد أحداث ليبيا تضطر إلى العودة لغزة مرورا بمصر، وهو من بطولة ميرفت أمين ودياب والفلسطينية سيرين خاس وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

واستكمالا للأعمال الدارمية المُذاعة، ذكرت الإعلامية هبة الأباصيري، أنّ مسلسل صدفة، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل سيحظى بإقبال كبير من الجمهور، بالإضافة إلى مسلسل سر إلهي بطولة روجينا وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت، ومسلسل الرسوم المتحركة، نورا، ومسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف والذي سيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.