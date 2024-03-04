محافظ الغربية يتابع مستجدات العمل في ملف تقنين أراضي الدولة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والوفد المرافق له، للوقوف على آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل بالمنظومة والانتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوصيات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

استعرض محافظ الغربية الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتسريع وتيرة العمل بمنظومة التقنين والموقف التنفيذي للمنظومة وآخر المستجدات الخاصة بملفات التقنين والمتغيرات المكانية.

وتفقد محافظ الغربية ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وحدة المتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي بالديوان العام.

الحافظ على أراضي الدولة

من جانبه أوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن القيادة السياسية والحكومة لا تألو جهدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على أراضي الدولة وحق الشعب ومنع التعدي عليها، فضلا عن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات قومية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين.

تقديم الدعم الفني لمنظومة التقنين

ووجه أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق الكامل مع مسؤولي منظومة التقنين وأملاك الدولة بالمحافظة وجهات الولاية لتقديم الدعم الفني اللازم وتسهيل الإجراءات وتلافي الملاحظات لسرعة انتهاء مراحل العمل بمنظومة التقنين.