محافظ المنيا: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، اعتبارًا من اليوم السبت 24 فبراير الجاري حتى 15 مارس المقبل، بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف.

بدء المرحلة الثانية من الموجة 22

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها خلال اليوم الأول لتنفيذ الموجة 22، مشددا على المتابعة المستمرة ورصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

إعداد تقرير موثق بالصور لحملات الإزالة

كما أكد على إعداد تقرير موثق بالصور لحملات الإزالة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة مختلف أشكال التعديات واستمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، وإعداد تقرير يومي موثق بالصور لتلك الحملات.