توزيع 2 طن و100 ألف لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استلام دفعة جديدة من لحوم إطعام الفقراء، بإجمالي 2 طن و100 ألف شنطة، من أجل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وتوصيلها لمنازلهم إكراماً لهم، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

استلام صكوك لحوم بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية في بيان، إلى أن مبادرة توزيع اللحوم تأتي ضمن جهود وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوفير وتوزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه سيجري توزيع اللحوم، التي تبلغ 2 طن و100 ألف شنطة، بالإضافة للمواد الغذائية الأخرى، على مستحقيها وتوصيلها لمنازلهم، مع وجود متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

لحوم بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في شهر رمضان

وذكر المحافظ أنه جرى بالفعل استلام الصكوك للمستحقين، ما يؤكد حرص الدولة على الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية، خاصة مع قدوم شهر رمضان، لافتا إلى أنه سيجري توصيل اللحوم لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في مختلف المراكز بمحافظة الدقهلية، وفقا لإحصائيات وبحث شامل للتأكد من حاجة تلك الأسر.