منها تنمية المهارات..برامج مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة

أوضح محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة، أن المركز يسعى لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب والإداريين، وتشجيع الأعمال الإبداعية لمنسوبي الجامعة، وهو ما يعود على الجامعة بالتميز الأكاديمي والإداري.

مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة

وأشار الألفي في بيان، إلى أن أهم أهداف مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة تتبلور في الآتي:

- تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات والباحثين FLDP.

- تقديم الخدمات والاستشارات الإحصائية للأطراف المعنية.

- دعم ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير بالجامعة.

- توفير خدمة الترجمة ونشر الأبحاث العلمية المتميزة.

- رفع كفاءة نظم القياس والتقويم بالجامعة.

- تحسين جودة مخرجات التعليم الجامعي.

- التنمية المهنية المستدامة والتأهيل المستمر لمنسوبي الجامعة والعاملين بالقطاعات الخدمية والإنتاجية.

- رفع كفاءة مجلة مركز تطوير الأداء الجامعي.

دورات بمركز تطوير الأداء الجامعي

وأضاف الألفي، أن المركز يعمل بشكل مستمر على تقديم دورات تدريبية في مختلف المجالات لجميع المتواجدين في الجامعة بهدف تنمية المهارات والقدرات وتطوير المنظومة التعليمية، ويمكن معرفة كل ما هو جديد خاص بالدورات التدريبة من خلال موقع المركز من هنا.

وأوضح أنه من ضمن البرامج المقدمة التي يقدمها المركز برنامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ويهدف إلى الآتي:

- رفع وتحديث القدرات والمهارات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس، بما يمكنهم من تحسين جودة الأداء والمخرجات بالجامعة.

- تنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر بأنشطته المختلفة، بما يحقق استمرارية عملية تنمية الموارد البشرية بالجامعة.

- تنمية المعارف والمهارات المهنية والإدارية للعاملين بالجامعة.

- توفير آلية مؤسسية للجامعة، لتحقق جودة الموارد البشرية بها، كأحد متطلبات توكيد الجودة والاعتماد وفقاً للمعايير العالمية المعترف بها.

- الإسهام في تنمية الموارد البشرية المحلية والمصرية بتقديم منتجات تدريبية متميزة للمؤسسات المصرية والعربية.

- تحديث القدرات القيادية والإدارية للقيادات الأكاديمية والإدارية، بما يمكنها من إحداث التغيير المستهدف.