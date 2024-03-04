أستاذ قانون دولي: ترامب سيحرز فوزا ضد نيكي هيلي وحظوظه تزداد يوما بعد يوم

قال جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي وعضو سابق في المجلس الاستشاري لترامب، إنّ غدًا هو أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية الأمريكية.

وأشار صوما إلى أنّ الاعتقاد السائد في الولايات المتحدة والعالم، هو أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفوز فوزًا باهرًا ضد منافسته نيكي هيلي.

الانتخابات التمهيدية الأمريكية غدًا

وأضاف «صوما» خلال مداخلة ببرنامج مطروح للنقاش المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّ نيكي هيلي إلى الآن لم تفز في أي انتخابات تمهيدية أمريكية، لافتًا إلى أنّ حظوظ دونالد ترامب تزداد يومًا بعد يوم.

الإحصائيات الأمريكية تشير إلى فوز ترامب

وتابع، أن الإحصائيات الأمريكية الأخيرة، تشير إلى أن هناك 97% من الذين صوتوا لترامب في عام 2020، سوف يصوتون له مرة أخرى: «إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد الناخبين في انتخابات 2020 هو 75 مليون ناخب أمريكي، إذن نسبة الـ97% هي عدد هائل قياسًا على ما يحدث على صعيد الحزب الديمقراطي، وترشح الرئيس بايدن».

وأوضح أستاذ القانون الدولي أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يوافق عليه الأكثرية في الحزب الديمقراطي: «هناك الكثير لا يريدون أن يترشح لولاية ثانية، ولكنه يصر على أن يكون المرشح الأساسي للحزب».