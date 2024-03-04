«الداخلية» توزع عبوات غذائية «بالمجان» على الأسر الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارا للجهود التي تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.

وفي إطار مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تطلق وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية «عبوات غذائية بالمجان» على الأسر الأكثر احتياجا، لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات «بني سويف – البحيرة – السويس – الغربية – الإسكندرية»، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تأتي تلك المبادرات الإنسانية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة في دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.