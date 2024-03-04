كبير الأثريين يوضح تفاصيل الكشف عن الجزء العلوي من تمثال الملك رمسيس بالمنيا

كشف الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة الآثار والسياحة، اكتشاف الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني، من جانب البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة كلورادو، أثناء عملية الحفر في محافظة المنيا.

موقع اكتشاف التمثال

وقال «شاكر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: «تمّ اكتشاف الجزء العلوي من التمثال أمس في منطقة الأشمونين، وهذه المنطقة مهمة جدا، فهذه المدينة الواقعة في مركز ملوي كانت إحدى نظريات الخلق في مصر القديمة، وفي حالة اكتماله فإن طوله سيبلغ 7 أمتار من الحجر الجيري».

وأضاف: «هذه المدينة كانت دينية مقدسة، وكانت مقابر الدفن فيها موجودة في تونا الجبل، وبالتالي، فإنها مهمة جدا على مستوى كل العصور مثل العصر القبطي والعصر اليوناني والروماني».

دخول العائلة المقدسة إلى جبل الطير

وتابع: «نتمنى أن تعود السياحة بقوة إلى محافظة المنيا مرة أخرى، لأن هذه المحافظة شهدت إقامة أول أولمبياد في العالم، وكان أول مركز للتوحيد على مستوى العالم مقره في تل العمارنة بالمنيا، كما كانت إحدى مراحل دخول العائلة المقدسة إلى جبل الطير وتشمل كل أنواع السياحة».