بروتوكول لإنشاء مكتبة فرعية تابعة لدار الكتب داخل مقر نادي الزهور بالتجمع الخامس

وقعت دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع نادي الزهور، ينص على إنشاء مكتبة فرعية تابعة لدار الكتب والوثائق القومية داخل مقر نادي الزهور بالتجمع الخامس.

خدمات ثقافية

ومن المقرر أن تضم المكتبة إصدارات النشر العام والنوعي بالدار من عناوين فريدة، بالإضافة إلى إصدارات مختلف دور النشر. وستقدم المكتبة، بالإضافة إلى ذلك، خدمات ثقافية متنوعة لجمهور المترددين على النادي بما يعزز الدور المجتمعي لدار الكتب والوثائق القومية.

جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور أسامة طلعت، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والأستاذ الدكتور مينا رمزي رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب.

أنشطة ثقافية

ومن جانب نادي الزهور حضر الدكتور محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور، ونائب رئيس النادي المستشار إيهاب الشريف. جدير بالذكر أن دار الكتب والوثائق القومية لديها عدد كبير من المكتبات الفرعية في القاهرة الكبرى. وتقدم هذه المكتبات خدمات ثقافية متنوعة من ندوات ودورات تدريبية وأنشطة ثقافية وفنية.