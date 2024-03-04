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دراما المتحدة

محافظ الأقصر يستقبل السفيرة الأمريكية لبحث وتعزيز التعاون المشترك

كتب:

أحمد الأمير
08:12 م | الإثنين 04 مارس 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والوفد المرافق، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك.

وعبرت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بزيارتها الأولى لمحافظة الأقصر، مؤكدة أنها تأمل في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة في مجالات السياحة والآثار والتنمية.

محافظ الأقصر يثمن جهود الوكالة الأمريكية

من جانبه، ثمّن محافظ الأقصر جهود الوكالة الأمريكية في برامج التنمية بالمحافظة والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تطوير المواقع الأثرية ووكالة الجداوي في إسنا، مؤكدا رغبته في مزيد من التعاون في المستقبل.

إشادة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتناول اللقاء مناقشات حول مشروعات البنية التحتية والزراعية والمناطق الصناعية في المحافظة، بالإضافة إلى إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجهود المحافظة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم الخدمات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جهته، أكد مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اهتمام الوكالة بالتعاون مع المحافظة في مختلف القطاعات، كما أشاد بتطور الأقصر كإحدى المحافظات الواعدة.

تأتي زيارة السفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها في إطار زيارتهم لمحافظتي الأقصر وسوهاج، لاستكشاف المواقع الأثرية في المحافظتين.

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