3 مهن مختلفة ظهر فيها الفنان دياب قبل البطولة المطلقة لمسلسل مليحة

استطاع الفنان دياب أن يثبت موهبته الفنية، بقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة، إذ أدى دور أمين شرطة في مسلسل «كلبش»، ورجل بدوي بمسلسل «الاختيار»، ومراكبي في «تحت الوصاية»، ويخوض البطولة المطلقة لأول مرة، خلال السباق الرمضاني لهام 2024 بمسلسل «مليحة».

يُعد مسلسل «مليحة» واحدًا من الأعمال الدرامية الضخمة، وسيعرض خلال السباق رمضان 2024، ويدعم المسلسل القضية الفلسطينية، إذ تدور الأحداث حول أسرة من أصول فلسطينية، تعيش في مدينة السلوم، وتحدث المشاكل التي تضطرها للعودة مرة أخرى إلى غزة، عن طريق مصر، وتبدأ الأحداث في التصاعد.

يلعب الفنان دياب دور البطولة لأول مرة

يلعب الفنان دياب دور البطولة لأول مرة، بمسلسل «مليحة» والذي سيعرض في رمضان 2024، ويُشاركه في العمل الدرامي عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة ميرفت أمين، الفنان أشرف زكي، الفنان أمير المصري، الفنانة حنان سليمان، والمسلسل تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

الفنان دياب مراكبي في مسلسل «تحت الوصاية»

لفت الفنان دياب أنظار الجمهور بموهبته الكبيرة، التي وصلت ذروتها من خلال دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، وكان يؤدي دور مراكبي، ويعمل في صيد الأسماك، ويواجه مشكلات عديدة بعد وفاة شقيقه، إذ تهرب زوجة شقيقه بالمركب، ليتحول «دياب»، إلى شخص شرير، يحاول بكل قوته استرداد المركب.

طاقم عمل مسلسل «تحت الوصاية»

مسلسل «تحت الوصاية» من بطولة الفنانة منى زكي، ويشارك فيه عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان دياب، الفنان رشدي الشامي، الفنانة مها نصار، الفنان خالد كمال، والفنان محمد عبدالعظيم، والعمل الدرامي من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب.

الفنان دياب أمين شرطة في مسلسل «كلبش»

شارك الفنان دياب في مسلسل «كلبش»، ونجح في أداء دور أمين الشرطة، ليثبت من شخصية لأخرى، موهبته الفنية التي تتطور باستمرار، والعمل الدرامي من بطولة أمير كرارة.

الفنان دياب رجل بدوي في مسلسل «الاختيار»

أدى الفنان دياب شخصية الشيخ سالم، في مسلسل «الاختيار»، وقد رشحه لهذا الدور المخرج بيتر ميمي، بحسب حديثه في أحد اللقاءات التليفزيونية.

من مطرب إلى ممثل بدرجة البطولة.. مشوار دياب

عد الفنان دياب من الفنانين، الذين أبدعوا في التمثيل، إذ بدأ مشواره الفني مطربا، واشتهر بأداء الأغنيات الشعبية الخفيفة، وشارك في العديد من الأفلام السينمائية منها والأعمال الدرامية، مثل فيلم «من أجل زيكو»، ومسلسل «تحت الوصاية».