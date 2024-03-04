أسامة ربيع: ازدواج قناة السويس لن يكلف ميزانية الدولة مليما واحدا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل مشروع ازدواجية المجرى الملاحي لقناة السويس، معلقًا: «كل المشروعات التي تتم في قناة السويس، هي مشروعات مدروسة جيدًا وعلى أعلى درجة، ومنها مشروع الازدواجية ومشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة».

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم ازدواج 72 كم في مشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، بالإضافة إلى 10 كم آخرين خلال المرحلة الماضية، ويتبقى فقط أجزاء بسيطة في الاتجاه الشمالي والجنوبي.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «لدينا دراسات تؤكد بأن حركة التجارة العالمية ستزيد بنحو 5.3 %، وسنة 2034 سيزيد عدد السفن العابرة من قناة السويس إلى 135 سفينة».

وأردف: «مشروع ازدواجية المجرى الملاحي للقناة سيستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، لأنه سيتم الإنفاق عليه من ميزانية الهيئة الاستثمارية، ومنذ عام 2019 لم نكلف الموازنة العامة للدولة مليما واحدًا، حيث أن ميزانية الهيئة تصل إلى 6 مليارات جنيه»، لافتًا: «وزارة المالية تحصل على أموال من أرباح قناة السويس وليس العكس».

واستكمل الفريق أسامة ربيع: «الازدواج الكامل للمجرى الملاحي لقناة السويس هدفه القضاء على حالة التكدس والانتظار، ويهدف إلى زيادة عدد السفن المارة من القناة الملاحية من 101 سفينة إلى 140 سفينة، ونتوقع 5.3% زيادة في عدد السفن بحلول 2034».