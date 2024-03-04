ملحمة الحشاشين وكوميديا الكبير أوي.. «المتحدة» تقدم وجبة درامية متنوعة

مجموعة مميزة من المسلسلات تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمشاهديها عبر منصاتها وقنواتها المختلفة خلال شهر رمضان المقبل، تتميز بالتنوع والإبداع والتشويق والإثارة، تهدف إلى لم شمل الأسرة، فضلا عن إمتاع محبي الدراما.

قصة مسلسل الحشاشين

من ملحمة الحشاشين إلى كوميديا الكبير أوي، تنطلق دراما «المتحدة»، بوجبات فنية دسمة عبر منصاتها، إذ حرصت على التنوع بين المسلسلات التاريخية بأحداثها الاجتماعية المثيرة، والكوميديا، فضلا عن دراما التشويق والإثارة والأكشن، بخلاف الأعمال المميزة للأطفال، في خطوة تعيد الانضباط إلى سوق الدراما، فضلا عن استعادة مكانة مصر الفنية، وفق ما نشرته شاشة EXTRA NEWS، إذ حرصت على عرض بروموهات المسلسلات كالحشاشين، والكبير أوي، وعتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخراني.

مسلسل الحشاشين، شخصية حسن الصباح وطائفة الحشاشين، والجرائم الدموية والاغتيالات التي قاموا بها عبر التاريخ، ورحلة الصراع الفكري بين الحق والباطل، والعمل من بطولة النجم كريم عبد العزيز، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، محمد سليمان، سوزان نجم الدين وآخرين، من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال، ويعرض قي مضان المقبل على قناة DMC.

كوميديا مسلسل الكبير أوي 8

الكبير أوي من المسلسلات الكوميدية التي لاقت إعجابا خلال السنوات الماضية، لذلك حرصت «المتحدة» على إنتاج الجزء الثامن منه، وهو من بطولة أحمد مكي ويُعرض حصريًا على شاشة قناة ON في موعده الثابث من كل عام بعد أذان المغرب، وسيحمل عديد من الأحداث التي تكشف مفاجآت عديدة، وفق الإعلان والبرومو الرسمي للمسلسل.

قصة مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة، مسلسل عبارة عن قصة درامية كوميدية بتوقيع النجم يحيى الفخراني، الذي يعود إلى دراما رمضان بعد غياب لمدة عامين، وتعتمد أحداث المسلسل على التشويق والدراما الكوميدية الاجتماعية، إذ يجسد شخصية بهجت الأنصاري، وهو رجل عجوز كان يعمل وكيلا سابقا لوزارة الصناعة، وأحيل إلى المعاش ويعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته.

إمبراطورية ميم يناقش قضية مجتمعية مهمة

دراما «المتحدة» تناقش عددا من القضايا المجتمعية المهمة خلال شهر رمضان الكريم، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، والمُصنف ضمن الدراما الاجتماعية التي تناقش قضايا الآباء والأبناء، حيث يستعرض المسلسل قصة الأب الأرمل «مختار أبوالمجد»، الذى يواجه تمرد أبنائه الستة الذين يرفضون أن يكونوا رعايا فى إمبراطوريته التى تحمل اسم «ميم»، وفي المقابل يبحث كل منهم عن صوته الخاص.