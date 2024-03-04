مسار إجباري.. «المتحدة» تراهن على الشباب

«مافيش ست مش بتاخد بالها إنها بتتخان، ولا فيه ست مش بتاخد بالها جوزها بيروح فين وبييجى منين».. هذه الكلمات جاءت على لسان الفنانة صابرين ضمن المقطع الترويجى القصير لمسلسل «مسار إجبارى» المعروض فى شهر رمضان، الذى تتعرض أحداثه لمشكلات اجتماعية، تتمكن من الأبناء بعد وفاة الأب وشعور المرأة بعد اكتشافها زواجه من سيدة أخرى، إذ يتم تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت من خلال شخصيتى «حسن» و«حسين» اللذين يكتشفان سرا يغير حياتهما رأسا على عقب.

ويضطران لحل المشكلات رغماً عنهما، حيث تراهن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على العمل من خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة هما أحمد داش وعصام عمر، ومنحهما عملاً من المتوقع أن يكون من الأعمال المهمة فى السباق الرمضانى المقبل.