الحكومة: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» تحقق متعة كبيرة لذوى الهمم وتزود معارفهم

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، تعليقاً على خدمة «الوطن»، إن هذه المبادرة مهمة جداً لدعم ذوى الهمم، مضيفاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «نشكر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجريدة الوطن، على تلك الخدمة الموجهة للقادرين باختلاف، فهى دليل واضح على أن المجتمع كله مساند لهم، المجتمع كله مقدِّر لأنهم جزء أصيل منه لهم حقوق ونعمل جميعاً على تلبيتها».

وتابع «يونس»: «أكيد المبادرة هتحقق متعة كبيرة لأهالينا من ذوى الهمم، هتزود من معارفهم، وتوسع مداركهم لأن القيمة اللى بيمثلها الفن والثقافة لها مميزات كثيرة جداً، ولا تتخيلوا مدى السعادة التى سيكون عليها شاب أو فتاة منهم فى أسرة ما وهو يشاركهم الاستمتاع بالأعمال الدينية والتاريخية والاجتماعية والكوميدية فى رمضان، بالتأكيد هذه المبادرة تمثل إضافة كبيرة لجهود عظيمة تقوم بها الدولة حالياً لخدمة (قادرون باختلاف) الذين حقاً يستحقون الخدمة، لذلك أقول شكراً لكل من بادر بإطلاق هذه الخدمة القيّمة».

وقال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن خدمة «الوطن» الجديدة لذوى الهمم من الصم والبكم خطوة ترسخ المفهوم الحقيقى لحقوق الإنسان الذى تتبناه الدولة المصرية والذى يضع ذوى الاحتياجات الخاصة ودمجهم فى المجتمع على رأس الأولويات. وأضاف متحدث التعليم أن هذه الخدمة تأتى فى إطار سلسلة جهود وخطوات متفردة قامت بها الشركة المتحدة على مدار الأعوام الماضية لتقديم خدمات إعلامية متميزة لذوى الاحتياجات الخاصة إيماناً منها بأهمية توفير كافة السبل لدمجهم فى المجتمع.

وأشاد عدد من المسئولين الحكوميين بمبادرة جريدة «الوطن» لترجمة ملخصات المسلسلات المعروضة فى شهر رمضان بلغة الإشارة، للتيسير على ذوى الهمم من الصم والبكم باعتبارهم فئة مهمة ولا غنى عنها فى المجتمع.

وقال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية، إن إطلاق «الوطن» خدمة جديدة لذوى الهمم يعكس استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، مؤكداً أنّ الفكرة استجابت لمطالب ذوى الهمم من الرئيس السيسى بشأن إنتاج أفلام ومسلسلات موجهة إليهم.

وأضاف «هاشم»، لـ«الوطن»، أنّ «الفكرة بداية طيبة ومستحدثة وتعبر عن اهتمام الدولة بالأشخاص ذوى الهمم وتكفل حقهم الطبيعى فى الخيال والمتعة والتفسير، وكلها حقوق إنسانية كفلتها المواثيق الدولية»، موضحاً أنّ الدراما بها جزء كبير خيالى ومتعة ودروس كثيرة مستفادة، ولفت إلى أنّ ترجمة ملخصات المسلسلات نموذج رائد وقابل للتطبيق على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة ليشمل ترجمة أعمال فنية كاملة، موجّهاً التحية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها فى دعم أصحاب القدرات الخاصة: «نشجع المبادرة ونسعى لتطويرها».

«صلاح الدين»: نموذج رائد ويمكن تطويره ليشمل ترجمة أعمال فنية كاملة

من جانبها، أكدت عبير صلاح الدين، مستشار التوثيق الميدانى لوزارة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة تتماشى مع توجُّه الدولة الذى يكفل لكل إنسان على أرض مصر الحق فى التمتع بحقوقه وواجباته الكاملة، ومن ضمنها الحق فى الوصول للمعلومة والترفيه، وأضافت «صلاح الدين» أن الترجمة للغة الإشارة تُسهم فى إيصال المعلومات الصحيحة والرسائل التى تتضمنها مسلسلات شهر رمضان المبارك لذوى الهمم، بخاصة أن هذه المسلسلات بها مضامين وطنية خالصة تعمل على زيادة الوعى لدى هذه الفئة الأوْلى بالرعاية.

«كمال»: خطوة إيجابية تسهم فى إثراء الوعى والمعرفة

وأكدت أن الخدمة تسهم فى دمج فئة ذوى الهمم فى المجتمع وإيصال المعلومة إليهم على قدم المساواة مع نظرائهم من أبناء المجتمع، موضحة: «يمكن أن نعتبرها خدمة حقوقية قدّمتها جريدة الوطن لذوى الهمم»، ونوهت بأن المبادرة تُعد استجابة سريعة من «الوطن» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمطالب هذه الفئة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بوجود وسيلة أو أعمال موجهة لهم، مؤكدة أن الخدمة تتماشى مع حقوق هذه الفئة، ومنها الحق فى الترفيه والفن.