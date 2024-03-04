بعد ظهورها في برومو مسلسل إمبراطورية ميم.. معلومات عن مبادرة عاش هنا

«هنا يسكن.. إمبراطورية م»، كلمات مدونة على لافتة ذهبية اللون ظهرت خلال برومو مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، أثناء عرضه على منصة «watch it» وتعد هذه الفكرة مستوحاة من مبادرة «عاش هنا».

معلومات عن مبادرة عاش هنا

وفي هذا الصدد، نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن مبادرة «عاش هنا» التي ظهرت في مسلسل «إمبراطورية ميم»:

- المبادرة يشرف عليها الجهاز القومى للتنسيق الحضاري.

- المبادرة عبارة عن لوحة يتم وضعها على منازل العديد من المشاهير والشخصيات العامة التاريخية في مصر مثل نجيب محفوظ وغيره.

- اللوحة تعتبر لوحة إرشادية تكتب عليها ميلاد ووفاة كل فنان.

- تُعد المبادرة بمثابة خريطة ثقافية لتلك الرموز الذي أثروا النهضة المصرية.

- يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية.

- المبادرة تم توسيع تفعيلها خارج القاهرة ووصلت إلى القرى في المنصورة وبعض محافظات الدلتا وبورسعيد.

- تخلد ذكرى الرموز المصرية فى جميع النواحى العلمية والاجتماعية والفنية.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الفتاة التي يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.