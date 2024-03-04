«WATCH IT» تطرح البرومو الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم (فيديو)

طرحت منصة «WATCH IT» البرومو الثاني لمسلسل إمبراطورية ميم الذي من المقرر أن يُعرض في شهر رمضان 2024، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والمسلسل بطولة الفنان خالد النبوي إلى جانب نجله نور النبوي.

ويصل مدة البرومو الثاني إلى 3 دقائق، ويكشف عن بعض أحداث المسلسل بصورة مشوقة، ويحرص على تكريم صناع مسلسل راجعين يا هوى وذلك من خلال أحد اللقطات الذي ظهرت في البرومو وتحمل عبارات كتابية مضمونها «من صناع مسلسل راجعين يا هوى».

وشارك في مسلسل راجعين يا هوى مجموعة من صناع مسلسل إمبراطورية ميم وهم الفنان خالد النبوي ونور النبوي والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك والمخرج محمد سلامة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من الأعمال التي تنافس خلال السباق الرمضاني لعام 2024، وتدور أحداث المسلسل في إطار عائلي درامي حول الأب «مختار» الذي يجد نفسه مسئولاً عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته وعليه أن يواكب تفكيرهم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة ومجموعة من الوجوه الجديدة، كما أنه مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مع إضافة بعض المعالجات الكتابية من المؤلف محمد سليمان عبدالمالك وهو من إخراج محمد سلامة.