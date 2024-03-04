6 عناصر مشتركة تجمع نجوم إمبراطورية ميم وراجعين يا هوى.. تعرف عليها؟

يشارك الفنان خالد النبوي للعام الثالث على التوالي في رمضان المقبل بمسلسله إمبراطورية ميم، ويجدد من خلاله التعاون مرة أخرى مع صناع عمل مسلسل راجعين يا هوى، الذي قدمه في رمضان قبل الماضي.

ومسلسل «إمبراطورية ميم» يجدد التعاون مرة أخرى بين خالد النبوي والمخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبدالمالك، ونجله نور النبوي، وشركة أورما للإنتاج الفني، بعد ما شاركوا سويًا في مسلسل «راجعين يا هوى» الذي عرض رمضان 2022.

كما يعتمد العملان على نصوص كتاب راحلين، وهو ما نشهده في مسلسل «إمبراطورية ميم»، حيث يعتمد على قصة الكاتب إحسان عبد القدوس، ويعتمد مسلسل «راجعين يا هوى»، على كتابة أسامة أنور عكاشة.

مسلسل إمبراطورية ميم في رمضان 2024

تدور أحداث مسلسل «إمبراطورية ميم» حول أب يتحمل مسؤولية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده بعد وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ويجب عليه الموازنة بين عمله وتربية أبنائه، خاصة أن أبناءه قد وصلوا لعمر المراهقة فتتوتر العلاقة بين الأبناء والأب بسبب عدم التفاهم في وجهات النظر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل «إمبراطورية ميم» يضم في بطولته كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، محمود حافظ، هاجر السراج، نشوى مصطفى، إلهام صفي الدين، نورهان منصور، يارا عزمي، ليلى عز العرب، الطفل آدم وهدان، الطفلة منى زاهر، من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، إنتاج شركة أورما للمنتج تامر مرتضى.