برلمانيون وحزبيون: مبادرة «الوطن» لدعم «قادرون باختلاف» تتماشى مع توجهات الدولة

حظيت مبادرة «الوطن» بترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضانى المقبل بلغة الإشارة بإشادات واسعة من البرلمانيين والأحزاب، إذ أكدوا أن المبادرة تأتى انطلاقاً من استراتيجية الجريدة المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.

«مُبدى»: تُظهر حرص «الوطن» على مواكبة التطورات

وثمّنت المهندسة أمل مُبدى، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى للإعاقة الذهنية، عضو الاتحاد الدولى، مبادرة «الوطن» لـ«ذوى الهمم» من الصم والبكم، وقالت إن المبادرة تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم «قادرون باختلاف»، وخطوة مهمة على طريق المشاركة والدمج داخل المجتمع باعتبارهم فصيلاً مهماً ومؤثراً داخل المجتمع.

ووجهت «مُبدى» الشكر لجميع القيادات التى تبنت فكرة المبادرة وساهمت فى خروجها للنور بأفضل صورة، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوى الهمم يستحقون كل الدعم والتقدير، وأن تقديم خدمات متنوعة لمساعدتهم ورفع وعيهم وتذليل كافة العقبات أمامهم واجب على جميع المؤسسات والأفراد.

وأضافت «مُبدى» أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى اهتماماً كبيراً بدعم ذوى الهمم فى ظل جمهورية جديدة تستوعب كل أبنائها وتوفر لهم سبل الراحة وإيصال المعرفة، مشيرة إلى أن المبادرة تُظهر حرص جريدة «الوطن» على مواكبة التطورات وإتاحة المعلومات للجميع على قدم المساواة.

ومن جانبه قال طارق رسلان، عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، إنّ المبادرة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنّ جريدة «الوطن» دائماً تأخذ زمام المبادرة فى تقديم كل ما هو جديد وفريد لقرائها، لتكون متميزة ومستمرة كما كانت منذ بداية انطلاقها.

وتابع أنّ جهود كتيبة محررى «الوطن» فى خروج محتوى يساعد «قادرون باختلاف» على متابعة الأعمال التليفزيونية خلال الشهر الفضيل ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة على المشاهدين فى رمضان، موجّهاً الشكر لجميع القيادات التى تبنّت الفكرة وساهمت فى خروجها للنور بأفضل صورة.

«عنانى»: خطوة مهمة على طريق المشاركة المجتمعية

كما أشاد حزب المستقلين الجدد بالمبادرة، وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس الحزب، إنّ «الوطن» تثبت فعلاً أنّها وطن لكل الأفكار والرؤى الوطنية المخلصة من كل صوب وحدب.

وأضاف أنّ المبادرة تليق بقيمة ومكانة ذوى الهمم عند كل من هو مهتم بالشأن العام، وبالتالى فالمبادرة عندما تتبناها «الوطن» تكون ذات مردود غير مسبوق، نظراً للمصداقية التى تتمتع بها لدى القارئ والمشاهد المصرى. وأكد أنّ المبادرة ستكون حافزاً لكل شخص يستطيع أن يساعد ويمد يده للأخذ بيد «ذوى الهمم»، كما تُعد خطوة مهمة على طريق المشاركة والدمج داخل المجتمع كفصيل مهم من فصائل المجتمع.

كما أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع توجهات الدولة المصرية فى «الجمهورية الجديدة»، فضلاً عن أن «الشركة المتحدة» دائماً ما عوّدتنا على نشر الوعى لكافة المواطنين فى جميع القضايا الشائكة التى تهم الجمهور.