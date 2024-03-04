علا رشدي على كرسي متحرك في مسلسل فراولة.. تتحدى إعاقتها وتخلصك من الطاقة السلبية

فتاة أنيقة تجلس على كرسي متحرك، متحدية إعاقتها ونفسها، متخلصة من الطاقة السلبية، تحرك كرسيها دون انتظار مساعدة من أحد، لتوصل رسالة لذوي الهمم مفادها «أنت تقدر»، قائلة: «اوعوا تفتكروا إن في حد يقدر يوقف أحلامي إلا طاقتي طبعا، فراولة قدرت تساعدني أتخلص من كل الطقة السلبية وأحتفظ بالطاقة الإيجابية جوايا»، هكذا ظهرت الفنانة علا رشدي في البوستر الدعائي لمسلسل فراولة، وهو أحد مسلسلات دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لقناة dmc، فإن مسلسل فراولة سيعرض على شاشتها في النصف الأول من شهر رمضان الكريم، وتبلغ حلقاته 15 حلقة، وتجسد علا رشدي دور الصديقة المقربة من الفنانة نيللي كريم خلال أحداث المسلسل، وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، وتظهر أيضًا بدور قارئة فنجان، ومع مرور الوقت تصبح خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر.

تدور أحداث مسلسل فراولة حول ابنة بواب محترفة في قراءة الفنجان تسعى إلى الانتقال لحياة أفضل، وبالفعل تصبح سيدة مجتمع من خلال العديد من المواقف الكوميدية تتخللها رحله الصعود، وهو بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، كان قد وصف مسلسل «فراولة» للفنانة نيلي كريم بأنه سيكون فاكهة الدراما الرمضانية، وذلك خلال ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090: «مسلسل فراولة كوميدي وهيكون فاكهة رمضان».

«عمار» قال إن نيللي كريم تهرب من الأدوار الثقيلة التي تعتاد على تقديمها في كل عام، وتقدم مسلسل كوميدي مسلسلا كوميديا فراولة من تأليف محمد سليمان عبدالمالك خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، والعمل ده مغامرة كبيرة من كريم منها خاصة بعدما قدمت الأدوار المركبة والحزينة خلال السنوات الماضية».

أشاد رئيس تحرير الوطن، بالمسلسلات التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تم انتقاؤها بعناية شديدة، حيث تشكل الوعي لدى الجمهور.