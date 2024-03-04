نيللي كريم تنعى أحد أبطال مسلسل «فراولة» بعد وفاته.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة نيللي كريم على نعي الفنان جميل برسوم، أحد أبطال مسلسلها الجديد «فراولة»، المقرر عرضه بدراما رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة.

نيللي كريم تنعى جميل برسوم

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورة جميل برسوم، عبر خاصية «الاستوري» على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت قائلة:«البقاء لله».

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

مسلسل فراولة تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، يحكي المسلسل قصة فتاة تدعى فراولة ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع اكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

واستطاعت فراولة أن تصبح مالكة لإحدى الشركات، لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين ولكن هل هي حقاُ غيرت حياة متابعيها أم وهم كبير يعيشوه جميعا؟.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف.